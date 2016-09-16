Легендарный мадридский кинотеатр покажет российское кино

В марте 2017 года в Марбелье пройдет пятый юбилейный фестиваль русского кино MIRFF. В преддверии этого знаменательного события в рамках года Российского Кино и перекрестного года туризма России и Испании совместными усилиями Центра Росскийской Культуры и Науки и Посольства РФ в Мадриде, компании FestFilm и RusRadioMarbella, при поддержке Министерства Культуры РФ, в Мадриде в легендарном кинотеатре Capitol Gran Via с 19 по 22 сентября 2016 года пройдет Неделя Российского Кино, в течение которой будут показаны фильмы-победители Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье последних двух лет.

«Идея проведения Фестиваля Русского Кино в Марбелье возникла, наверное, как и большинство безумных смелых идей, внезапно, хотя предпосылки были и уже был опыт организации съемок одного сериала», - комментирует Ирина Нефедова, коммерческий директор RusRadioMarbella.

«В 2012 году, спустя всего несколько месяцев после открытия нашего радио RusRadioMarbella к нам в студию пришли наши испанские коллеги с идеей фестиваля местного значения и даже принесли афишу мероприятия, где Никита Михалков в матрешке плавал в гавани Пуэрто Бануса... Мы с Марией Уибберли поняли, что, пока не поздно, надо брать инициативу в свои руки, чтобы идея не была загублена на корню (смеется). Вот так, с тех пор ее и держим... Хотя, становится нелегко, так как фестиваль превратился в международный проект с высококлассным профессиональным жюри и суперзвездными участниками», - отмечает Ирина.

В программу Недели Русского Кино в Мадриде вошли шесть фильмов:

«Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого – Лучший режиссер, Лучшая актриса MIRFF-2016

«Про Любовь» Анны Меликян – Лучший сценарий MIRFF-2016

«Зеленая Карета» Олега Асадулина – Лучший актер MIRFF-2016

«Без Границ» Резо Гигинеишвили – Приз зрительских симпатий MIRFF-2016

«Легенда № 17» Николая Лебедева - Специальный приз жюри MIRFF-2014

«Класс Коррекции» Ивана Твердовского - Лучший режиссер MIRFF-2015

Выбор фильмов не случаен. Так как Неделя Русского Кино в Мадриде адресована в первую очередь испанской публике, организаторам хотелось бы показать широкий спектр российского кинематографа, который затрагивает такие глобальные темы, как родина, война, любовь, дети, преодоление, воля к победе... Особенно важна тема Второй Мировой войны, которая мало знакома испанцам, так как Испания не принимала участия в этой войне, сохраняя нейтралитет. Так, фильм Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь», показанный на Фестивале в Марбелье, произвел огромное впечатление на молодых испанских футболистов клуба «ФК Марбелья», который в полном составе присутствовал на показе. Их первым изумленным вопросом был вопрос - было ли это на самом деле...

«В основе идеи проведения и Международного Фестиваля Российского Кино в Марбелье и Недели Русского Кино в Мадриде лежит желание посредством понятного всем языка кино расскрыть испанскому зрителю наше мировоззрение, рассказать нашу историю, показать, что у нас общие ценности; что, несомненно, в конечном итоге приведет к взаимному пониманию и сближению», - отмечают организаторы.