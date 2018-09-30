Лавров пошутил о вмешательстве в каталонские выборы

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пошутил о том, что у России нет времени заниматься южноафриканскими фермерами, поскольку в стране сейчас «слишком заняты вмешательством в выборы в Каталонии».

Саркастичное заявление дипломата последовало после того, как на пресс-конференции по итогам участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у него спросили, пыталась ли Россия переманить фермеров из ЮАР на фоне земельной реформы в стране. Изменения в Конституции ЮАР позволяют экспроприировать земли без выплаты компенсации. Лавров добавил, что «на это нет времени» и «это слишком далеко».

Спекуляции на тему вмешательства России в выборы с помощью кибератак и кампаний по дезинформации в социальных сетях начались в 2016 году во время избирательной кампании в США. В ноябре 2017 года появились предположения о вмешательстве Москвы в каталонский кризис, что привело к некоторой напряжённости в испанско-российских отношениях. На это Лавров в своё время ответил, что «необоснованные» обвинения испанского правительства в адрес России могут навредить двусторонним отношениям, и призвал Мадрид представить доказательства.