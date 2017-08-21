Лавров назвал теракты в Каталонии "отвратительными"

Министр иностранных дел России возложил цветы у стихийного мемориала жертвам терактов в Каталонии, который образовался у стен испанского посольства в Москве.

"От МИД и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате отвратительных террористических актов в Каталонии. Россия, не понаслышке знающая истинное лицо терроризма, последовательно выступает за формирование универсального формата для борьбы с этим злом. Вместе мы победим", - цитирует министра агентство РИА Новости.