Коста-дель-Соль продвигает туризм премиум-класса в России

Компания Turismo Costa del Sol представила своё предложение для туристов с высокой покупательной способностью на международной туристической выставке MITT 2019, которая прошла в Москве.

Коста-дель-Соль была представлена в рамках стенда Андалусии. Участники из Малаги отметили значимость российского рынка, который впервые за последние четыре года продемонстрировал признаки восстановления. По словам представителей Коста-дель-Соль, российский турист отличается высокими расходами и продолжительностью визита выше среднего.

В Turismo Costa del Sol добавили, что MITT считается главной туристической выставкой России и соседних стран, что даёт уникальную возможность привлечь туристов из этого региона, в первую очередь в сегменте отпускного туризма и туризма премиум-класса.

В Малаге в 2018 году число российских туристов выросло на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. Приводятся данные о том, что в 2017 году аэропорт столицы Коста-дель-Соль принял 90 тысяч пассажиров следованием из России.

Статистика говорит о том, что спрос посетителей из России, как правило, ориентирован на такие сегменты как культурный, медицинский и пляжный туризм, а также шопинг. При этом Коста-дель-Соль имеет имидж направления премиум класса.