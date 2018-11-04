Король Испании встретится с Сергеем Лавровым 6 ноября

Король Испании Фелипе VI примет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прибудет с рабочим визитом в Мадрид 6 ноября.

Об этом сообщил посол России в Испании Юрий Корчагин. По его словам, Лавров прибудет по приглашению своего испанского коллеги Жозепа Борреля и встретится с испанским монархом.

Российский дипломат отметил, что помимо двусторонних отношений министры обсудят вопросы европейской политики и актуальные международные проблемы.

Корчагин добавил, что Лавров и Боррель подпишут план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2019-2020 годы. По его словам, этот документ важен тем, что он обозначит направления для переговоров российских и испанских дипломатов на разных уровнях.

1 ноября в пресс-службе МИД РФ подтвердили, что Лавров отправится с визитом в Мадрид для проведения рабочей встречи с Боррелем.