Консул РФ в Андалусии: Испания – самая близкая для России страна в Европе

Почётный консул Российской Федерации в Андалусии Эстер Морелл рассказала в интервью Diario de Sevilla об образе России в Испании, путях сближения и расширения сотрудничества.

Морелл отметила, что на протяжении многих лет в испанских СМИ создаётся негативный образ России. Она развеяла стереотипы о «русской мафии» и рассказала, что безопасно ведёт свой бизнес, путешествует в одиночку и никогда не сталкивалась с «мафиози».

Почётный консул считает, что у Испании недостаточно развиты контакты с Россией и не проводится серьёзный анализ возможностей сотрудничества. По её словам, завоевать доверие русских сложно, но когда это происходит, складываются замечательные дружеские отношения.

Говоря о возможном вмешательстве России в каталонские события, Морелл заявила, что Россия не стала бы так поступать, учитывая тот факт, что после распада СССР образовалось множество независимых государств.

Консул подчеркнула, что Испания – самая близкая для России страна Европы. Она добавила, что Испания пользуется популярностью среди россиян. Морелл отметила, что в российских школах проходят «Дон Кихота», в России восхищаются открытием Америки и Испанской империей. К тому же, по мнению Морелл, Испанию и Россию объединяет ещё и то, что это единственные страны, победившие Наполеона.

Морелл, которая с 2008 года носит титул почётного консула, призывает привлекать в Андалусию российские инвестиции. Кроме того, она указала на огромный интерес российских туристов к Испании. В то же время она посетовала на то, что туристы, в основном, выбирают Каталонию, благодаря развитому авиасообщению, и в связи с этим предлолжила развивать на российском туристическом рынке треугольник Малага-Севилья-Кордова.