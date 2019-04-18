«Коммерсант»: экс-руководитель «РТ-Капитала» сбежал в Испанию

Злоупотребления в «РТ-Капитале» выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 году. «Дочка» госкорпорации консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.

Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом 2018 года. По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов. В общей сложности под предлогом различного рода гражданско-правовых договоров, таких как заем, цессия, приобретение векселей и пр., «дочка» госкорпорации перечислила в Гринкомбанк почти 200 млн руб. Впоследствии эти деньги были выведены на счета третьих лиц и похищены. Вчера об уголовном преследовании Сергея Иванова сообщил на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» начальник управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин.

По данным “Коммерсанта”, когда началось расследование, Сергей Иванов уже уволился из «РТ-Капитала», но допросить его никак не удавалось: он то болел, то находился за границей. В итоге бывшего топ-менеджера объявили в розыск. Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.

Задержать удалось его заместителя Мурата Раймкулова, который, как и Сергей Иванов, работал в «РТ-Капитале» с 2016 по 2018 год. В его столичной квартире и загородном доме сотрудники ФСБ провели обыски, во время которых были обнаружены документы, подтверждающие, по версии следствия, поступление денег со счетов «дочки» госкорпорации в адрес различных сомнительных фирм. В ходе очных ставок задержанного с другими руководителями банка подтвердилось, что именно Мурат Раймкулов выводил деньги из «РТ-Капитала» на корреспондентские счета в АО «Гринкомбанк».

Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Защита обжаловала условия ареста, требуя разрешить фигуранту прогулки и посещения врачей без письменного разрешения следователя, но апелляционная инстанция Мосгорсуда ей отказала.

В «Ростехе» изданию подтвердили информацию об уголовном преследовании бывших топ-менеджеров дочерней организации, отметив, что хищение было выявлено в результате внутренней проверки.

Источник: Коммерсант