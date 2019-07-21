Климат, еда и приветливые люди… Русские туристы рассказали, что им нравится в Испании

Испания оказалась в числе стран, где российским туристам комфортнее всего отдыхать. Опрос проводил портал Aviasales среди 55 тысяч пользователей.
В Европе самой привлекательной страной, по результатам опроса, оказалась Швейцария, за которую отдали свои голоса 18% респондентов. Далее идут Испания и Италия, получившие по 15%.
Что касается Испании, то здесь россиянам нравится климат, приветливые и законопослушные местные жители, свежая и дешевая еда, современная инфраструктура, ухоженные города, теплое море, красивая природа.Темы: Русская Испания Туризм