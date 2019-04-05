Каждый пятый россиянин готов эмигрировать. Многие - в Испанию

20% жителей России готовы эмигрировать. Это рекордный показатель. Соответствующие данные приводит компания Gallup в четверг по итогам опроса за 2018 год.

Такие социологические исследования Gallup проводит в РФ с 2007 года. И ещё ни разу процент готовых к эмиграции россиян не был так высок. Интересно, что наименьшим этот показатель оказался в 2014 году. Но с тем пор он значительно вырос и в 2017 году уже составлял 17%.

Вопрос был сформулирован так: "Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». 20% в этот раз ответили положительно. Причём среди россиян в возрасте от 15 до 49 лет таких почти половина - 44%. Меньше всего склонны к эмиграции жители России в возрасте от 49 до 60 лет. Только 9% готовы уехать из страны.

Из тех, кто хочет уехать, 40% присматриваются к Европе. Причём Испания входит в тройку самых популярных стран - 5% потенциальных эмигрантов мечтают об этой стране. На первом месте сред стран ЕС - Германия (15%), а на третьем - Франция (4%).

Также многие хотят уехать в США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).

Опрос проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 15 лет.