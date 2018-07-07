Каталония обеспокоена ситуацией с «Натали Турс»

Туристический сектор Каталонии, которая является одним из самых популярных направлений среди русских туристов, обеспокоен ситуацией с компанией «Натали Турс», объявившей на этой неделе об аннулировании всех забронированных туров.

В Корпоративной ассоциации специализированных турагентств Каталонии заявили, что решение туроператора стало неожиданностью и отметили, что обеспокоенность в туристическом секторе обусловлена значительным весом российской компании на рынке региона. В организации пока не владеют информацией о дальнейших действиях туроператора, и намерены внимательно следить за развитием ситуации.

Компания «Натали Турс» отменила туры не только в Испанию, но и в другие страны. Этот шаг может нанести ущерб полумиллиону российских туристов, которые выбирают Каталонию для летнего отдыха.

Организация объяснила своё решение отказом ряда партнёров принимать туристов «Натали Турс». Руководство компании сообщило, в частности, о прекращении сотрудничества с испанским партнёром W2Meet.

По информации агентства Efe, в 2017 году через «Натали Турс» в испанском консульстве было открыто более 16 тысяч шенгенских виз, что является третьим результатом среди российских туроператоров. «Натали Турс» в своё время лидировал на испанском рынке по количеству российских туристов, однако в последние три года, утратил лидерство и не входит даже в первую десятку.