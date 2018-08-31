Каталонца, избившего русскую женщину в центре Барселоны, отпустили

Суд Барселоны постановил оставить на свободе мужчину, который был задержан Национальной полицией после нападения на женщину, снимавшую жёлтые ленты у парка Сьютаделья в каталонской столице.

Суд запретил агрессору приближаться к жертве ближе чем на 500 м. Мужчина был задержан утром 29 августа по обвинению в совершении преступления на почве ненависти и нанесении телесных повреждений. Днём ранее пострадавшая подала заявление в полицию.

Женщина русского происхождения рассказала, что подверглась нападению на глазах своих детей, когда убирала ленты, завязанные в знак солидарности с политическими заключёнными. К заявлению она приложила медицинское заключение. Ей поставили диагноз «искривление носовой перегородки», а также зафиксировали кровоподтёки.

Как стало известно, мужчина находился у парка в сопровождении женщины в инвалидной коляске. Заметив, как женщина снимает ленты, он стал критиковать её действия, а после, обратив внимание на то, что она иностранка, начал выкрикивать оскорбления и нанёс несколько ударов. Пострадавшая сообщает, что от удара по правой стороне лица, она потеряла равновесие и упала, а когда встала, нападавший ещё раз ударил её и она снова оказалась на земле. Когда мужчину оттащили, он покинул место происшествия. Женщине вызвали «скорую», которая доставила её в больницу Hospital del Mar.

Позже у парка Сьютаделья в поддержку пострадавшей была проведена акция «За мирное сосуществование и против насилия».

Источники в полиции сообщают, что мужчина в своих показаниях отрицает, что в его действиях был политический подтекст. Он заявляет, что ответил таким образом на агрессивное поведение, а его упрёки якобы были связаны с тем, что женщина мусорила в общественном месте, бросая ленты на землю.