Кастилия – Ла-Манча ждет туристов из России

Председатель правительства Кастилии – Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе принял участие в церемонии открытия московской туристической выставки MITT, куда он прибыл в составе региональной делегации для продвижения своей автономии. Как сообщают информационные агентства Испании, ее участники встретятся с крупнейшими российскими туроператорами и посетят различные мероприятия в рамках конгресса.

По словам Гарсии-Пахе, Кастилия – Ла-Манча является "потенциально интересным регионом для российских туристов" благодаря своей близости к Мадриду и растущей популярности центральных районов Испании. По его словам, гости из РФ "обладают высокой покупательской способностью" и ищут нечто большее, чем просто пляжный туризм. В этом смысле Кастилия – Ла-Манча выгодно отличается от других регионов вроде Каталонии, где российский туристический сегмент уже вполне консолидирован. Гарсия-Пахе подчеркнул, что для его автономии, как и для прочих территорий Испании, развитие "русского рынка является целью на ближайшие годы".

Политик также отметил, что Кастилия – Ла-Манча обладает многими отличительными чертами, которые играют решающую роль для российских туристов при выборе отпускного направления. Гарсия-Пахе напомнил, что на территории региона находятся сразу два города, имеющие статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО – Куэнка и Толедо, а также известное месторождение Альмаден, которое является одним из мировых центров производства ртути и вместе с тем туристической достопримечательностью.

Помимо этого, глава правительства подчеркнул, что русских гостей привлекает хорошая кухня, и с этой точки зрения Кастилия – Ла-Манча может многое им предложить. "Как и другие регионы внутренней части Испании, мы обладаем высоким потенциалом привлекательности, который может стать еще выше, если сбудутся предварительные прогнозы и в течение нынешнего года экономические санкции будут отменены", - заявил Гарсия-Пахе. По его словам, подобные изменения нормализуют экономические и торговые отношения, что станет для Испании серьезным преимуществом.