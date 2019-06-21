Какой шенген в Москве получить проще всего?

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала работу визовых центров, выдающих шенген, и назвала страны, куда проще и быстрее получить визу.
Самыми оперативными визовыми центрами Москвы оказались Греция и Италия. Высоких оценок удостоились Болгария и Хорватия.
Что касается Испании, то в АТОР отмечают, что шенген в Испанию «делается не сложно и быстро», однако число заявителей так велико, что визовый центр в Москве не справляется с большими объемами заявок. Чтобы записаться на подачу документов, нужно ожидать в очереди 1,5-2 недели. Но таких сбоев в выдаче испанских виз, как в мае, пока не зафиксировано.
Дольше всего ждать придется ждать визу в Чехию. Сейчас её оформляют 15 дней.
На повторную биометрию чаще всего отправляет визовый центр Нидерландов - каждого третьего соискателя. Испания - каждого пятого.Темы: Русская Испания