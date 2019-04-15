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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Как получить студенческую визу прямо в Испании?

          Как получить студенческую визу прямо в Испании?

          13:30 15.04.2019

          Мы хотим, чтобы вы всегда были в курсе новых законодательных изменений, которые вступили в силу в Испании и непосредственно могут коснуться и вас, если вы любите эту страну и мечтаете переехать.

          В этой статье мы расскажем о важных изменениях в Королевском указе от 11 августа 2008 года, который касается проживания граждан третьих стран, а также в законе 39/2015 от 1 октября об общей административной процедуре.

          4 сентября 2018 года вышли новые правки, касающиеся требований въезда и проживания граждан третьих стран для проведения исследований, учебы, практики или программы обмена студентами. Эти изменения касаются иностранцев, которые хотят приехать учиться в Испанию с возможностью остаться.

          Чтобы обсудить документы и процесс подачи в Испании, мы обратились за консультацией в Liberty Lingvo, официальное представительство школ испанского языка в Испании. Команда Lingvo уже имеет успешный опыт получения документов для студентов в Испании.



          Подача документов

          Если раньше будущие студенты подавали все документы в консульстве Испании у себя на родине, то теперь человек, который легально находится в Испании по туристической визе, может обойтись без необходимости возвращаться в свою страну, чтобы подать документы на учебную визу.


          Для того, чтобы подать документы на студенческую визу прямо в Испании, можно обратиться непосредственно в отделение по работе с иностранными гражданами (extranjería) в Испании лично, а также через адвоката или законного представителя, если это необходимо. Важно, чтобы человек на момент запроса студенческой визы находился в Испании на законных основаниях.

          Иными словами, если вы имеете на руках все необходимые документы и находитесь в Испании по туристической визе, то не позднее, чем за 30 дней до окончания вашего законного пребывания, вы должны обратиться в отделение extranjería в городе, в котором находится ваше учебное заведение и подать документы на студенческую визу.

          Список документов почти не отличается от документов для подачи на визу в вашей стране. Ниже указываем основные документы:

          1. Справка о несудимости с апостилем и официальным переводом на испанский. Справку нужно получить в стране вашего гражданства, а также в стране, где вы жили последние 3 года (если она отличается от страны вашего гражданства). Справку также нужно легализовать в Консульстве

          2. Приглашение от учебного заведения, где вы планируете учиться. Для приглашения подойдут следующие курсы: долгосрочные курсы испанского языка; подготовка к поступлению на бакалавриат или магистратуру. Стоимость и условия обучения на можно найти на сайте

          3. Финансовые гарантии. Предоставить финансовые гарантии с расчетом ~540€ в месяц на весь срок обучения. Это может быть справка из вашего банка. Для нее также необходим официальный перевод на испанский. Рекомендуем указывать сумму выше необходимого минимума.

          4. Медицинская страховка от испанской страховой компании. Требуется приобрести медицинскую страховку на весь срок обучения. Страховка обойдется ~500-700€/год;

          5. Медицинская справка об отсутствии заболеваний, несущих вред окружающим. Она также берется по вашему постоянному месту жительства и будет нуждаться в официальном переводе и легализации Консульства.

          Мобильность студентов испанских ВУЗов

          Теперь студент испанского Вуза может продолжить обучение в другом университете, если между вузами есть подписано соглашение, или, например, продолжить обучение в другой стране-члене Европейского Союза.

          Разрешение на поиск работы

          Теперь иностранные студенты вузов, которые уже закончили обучение в Высших учебных заведениях страны, могут получить вид на жительство для поиска работы или для осуществления бизнес-проекта. Этот вид на жительство выдается сроком на 1 год и в случае, если студент находит работу, он будет иметь право сменить свою резиденцию на рабочую. Со всеми этими изменениями можно ознакомиться более подробно в Королевском указе - Законе 11/2018.

          Liberty Lingvo предлагает курсы испанского и программы подготовки к поступлению в ВУЗы в 14 школах 12 городов Испании, а также оказывает поддержку студентов в вопросах оформления виз и карточек резидентов. 

           

          Темы: Русская Испания

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