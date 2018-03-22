К Чемпионату мира по футболу появятся десятки новых авиарейсов между Испанией и Россией

Министерство развития Испании объявило конкурс среди авиалиний на выполнение новых рейсов, которые соединят Испанию и Россию. Правительства двух стран подписали соглашение о расширении авиасообщения, которое совпадает с проведением Чемпионатом мира по футболу в России. В продолжение этих договорённостей в Испании был объявлен тендер на выполнение авиарейсов между испанскими и российскими городами.

Рассматривается возможность совершения до 10 рейсов из Аликанте в Москву и Санкт-Петербург и до 20 – между Малагой и столицей России. Самая значительная нагрузка на российском направлении придётся на аэропорт Барселоны, из которого планируется до 13 рейсов в Калинингад, 48 – в Москву, 8 – в Санкт-Петербург и 13 – в Казань. Из Мадрида могут пустить 14 рейсов в Москву и 11 – в северную столицу.

По условиям тендера, к участию допускаются только обладатели испанского сертификата авиаоператора (AOC). Это означает, что такие компании, Ryanair, Easyjet или Norwegian, не смогут получить контракт, в то время как самыми вероятными претендентами являются авиалинии Vueling, Iberia, Air Europa и Air Nostrum.