Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х

По версии следствия, с 1994 по 1998 год мужчина был участником организованной вооружённой группы и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска. «Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений. Так, в 1994 году ими было организовано вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение. На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году. Трое мужчин, вооружившись автоматом и пистолетом ТТ, напали на гражданина в районе Солдатского озера в городе Уссурийске и расстреляли его автомобиль. От полученных ранений потерпевший скончался», - говорится в сообщении МВД РФ.

«В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых – житель Уссурийска 1967 года рождения – скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск. В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизской Республики находится в Испании. В результате взаимодействия правоохранительных органов двух стран разыскиваемый задержан в городе Аликанте Королевства Испании», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.