Испанское консульство в Киеве возобновляет регистрацию детей от суррогатных матерей

Консульство Испании в Киеве с 10 сентября вновь начнёт приём документов от родителей для регистрации детей, рождённых в Украине от суррогатных матерей. 5 июля процедура оформления гражданства для таких младенцев в представительстве была приостановлена.

Из-за решения консульства более трёх десятков семей застряли в Украине на недели и даже месяцы в ожидании изменения ситуации.

Отмена процедуры регистрации была связана с введением нового европейского законодательства о защите персональных данных. Ссылаясь на него, испанское консульство заявило, что не может проводить анализы ДНК, чтобы установить отцовство у детей, рождённых на территории Украины.

Некоторые семьи уже начали процедуру получения украинского гражданства для детей, чтобы иметь возможность выехать с ними в Испанию. Многие убеждены, что приостановка процедуры регистрации и выдачи испанских паспортов связана с приходом к власти нового правительства.

Семьи с младенцами ждут каких-то решений от Министерства иностранных дел Испании. Они надеются, что оно объявит о возвращении к стандартной процедуре регистрации новорождённых в консульствах, либо, в случае запрета, введёт мораторий для тех родителей, которые уже находятся в Украине с детьми на руках.

29 августа МИД Испании также завил о введении более ужесточённого контроля суррогатного материнства, поскольку оно не вписывается в рамки испанского законодательства. В своём сообщении внешнеполитическое ведомство также рекомендовало испанским парам отказаться от услуг суррогатных матерей на фоне дела о торговле младенцами, которое было открыто в отношении одной из киевских клиник.