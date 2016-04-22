Испанским производителям свинины предложили открыть бизнес в России

Россия намерена усовершенствовать свою отрасль производства свинины и изготовленных из нее мясопродуктов, в которую также готовы войти крупные инвесторы, и привлечь престижных производителей к ведению бизнеса на территории РФ, индивидуально или в составе альянсов.

Как сообщает ежедневник Sur, с этой целью в январе делегация во главе с торговым представителем РФ в Испании Галиной Курочкиной посетила фабрики компаний Faccsa-Prolongo и Famadesa. Основной целью этого визита было заключение соглашения о производстве свинины, хамона и других видов нарезки в России. Спустя четыре месяца еще одна делегация, возглавляемая губернатором Калининградской области Николаем Цукановым, вновь посетила эти же заводы с аналогичной целью. Российское правительство и местные инвесторы предлагают производителям из Малаги возможность начать бизнес в Калининграде. Для этого им будут предоставлены все необходимые административные ресурсы и даже государственные субсидии.

Несмотря на то, что андалусские компании заинтересованы в первую очередь в отмене наложенного правительством РФ вето на ввоз свинины и открытии границ, предложение российской стороны заинтересовало директора Famadesa Федерико Бельтрана, который пообещал посетить Калининград и лично изучить возможности для инвестиций и производства в данном районе.

«Даже если Россия отменит вето, приоритет будет отдан национальному производству. По этой причине власти приглашают представителей фирм, имеющих все необходимые сертификаты. Мы выслушаем их предложения и решим, возможно ли заключить то или иное соглашение», - отметил Бельтран.

В настоящее время только некоторые испанские фирмы имеют разрешение на экспорт готовых продуктов в Россию. В то же время Faccsa-Prolongo и Famadesa недавно получили зеленый свет от властей Мексики на ввоз свинины в страну. Данное разрешение было предоставлено только 8 из более чем 1 000 работающих на территории Испании производителей мяса. Благодаря этому обеим фирмам удалось нивелировать негативные последствия застоя на европейском рынке, который до этого момента был основным направлением сбыта для данной отрасли. До введения вето еще одним крупным клиентом являлась Россия. Впрочем, сейчас главная роль постепенно переходит к азиатскому рынку: на долю этих государств приходится более 50% экспорта Faccsa и Famadesa.