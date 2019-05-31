Испанский суд вынес мягкие приговоры членам «русской мафии»

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры членам так называемой «русской мафии», проходящим по делу «Оса». Это 14 человек - выходцев из России, Грузии и Испании. Главный подозреваемый - Тариэл Ониани по кличке «Таро» - перед испанским судом не предстал, так как до сих пор не экстрадирован в Испанию. Остальным обвиняемым вынесены относительно мягкие приговоры - от 3 до 6 месяцев тюрьмы. Однако все они выйдут на свободу, потому что уже отсидели в рамках предварительного заключения под стражу.