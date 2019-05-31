Испанский суд вынес мягкие приговоры членам «русской мафии»

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры членам так называемой «русской мафии», проходящим по делу «Оса». Это 14 человек - выходцев из России, Грузии и Испании. Главный подозреваемый - Тариэл Ониани по кличке «Таро» - перед испанским судом не предстал, так как до сих пор не экстрадирован в Испанию. Остальным обвиняемым вынесены относительно мягкие приговоры - от 3 до 6 месяцев тюрьмы. Однако все они выйдут на свободу, потому что уже отсидели в рамках предварительного заключения под стражу.
Операция «Оса» была проведена на территории Испании летом 2005 года. Тогда за один день были арестованы 28 человек. Их подозревали в связях с «русской мафией» и отмывании денег через строительные и финансовые компании, а также рестораны и кафе. По данным следствия, эти деньги были получены в странах бывшего СССР от игорного бизнеса и похищения людей.
Сравнительно мягкие приговоры всем фигурантам этого дела объясняются тем, что процесс слишком затянулся и обвиняемые уже провели в заключении достаточно времени. Если же «Таро» все-таки предстанет перед испанским судом, ему грозит тюремное заключение на 8 лет.Темы: Русская Испания