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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Испанский суд оправдал всех обвиняемых по делу о «русской мафии»

          Испанский суд оправдал всех обвиняемых по делу о «русской мафии»

          10:30 20.10.2018

          Испанский суд снял обвинения с 17 человек, которые проходили по делу о «русской мафии» – организованных преступных группировках, занимавшихся в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путём за рубежом.

          17 подсудимых обвинялись в том, что оказывали содействие лидерам Тамбовской и Малышевской ОПГ в отмывании капиталов. Отдел испанской прокуратуры по борьбе с коррупцией просил для них до 5 лет лишения свободы.

          В числе оправданных россиян и испанцев – сотрудники компаний, созданных россиянами на  Коста-дель-Соль и Балеарских островах, а также депутат Госдумы Владислав Резник. Предполагаемые лидеры группировок - Геннадий Петров, Виктор Гавриленков и Сергей Кузьмин - покинули Испанию.

          Расследование по этому делу продолжалось более 10 лет. Как отметили в прокуратуре, «на скамье подсудимых оказались члены крупнейшей русской мафиозной группировки, обосновавшейся в Испании с 90-х годов».  Лидеры криминальных организаций прибыли в Марбелью (Малага) в 1996 году. По информации обвинения, оттуда они управляли доходами, получаемыми от преступной деятельности в России и других  странах. Часть средств перенаправлялась в офшор. В прокуратуре сообщают, что для этих целей в Испании была создана сеть соучастников, среди которых которых были и 17 подсудимых.

          Тем не менее, судебная коллегия Национального суда Испании по уголовным делам пришла к заключению, что нет достаточных доказательств того, что обвиняемые «сотрудничали или предоставляли профессиональные услуги» с целью отмывания денег в Испании. Отмечается, что их должности не предполагали доступ к сведениям о происхождении средств, и им попросту не было ничего известно о незаконной деятельности. Коллегия также считает, что подсудимые не были связаны друг с другом, а объединяло их лишь то, что их работодателями были состоятельные русские, инвестировавшие в Испании деньги, которые в некоторых случаях происходили из офшорных зон.

          Накал страстей начал угасать ещё на весенних заседаниях суда по этому делу, когда обвинение снизило требуемые сроки для некоторых подсудимых. Так, например, изначально помощнице Петрова грозило 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 100 млн евро. Позже её потенциальный срок сократился до двух лет тюрьмы, а штраф – до 1 евро в день. Прокурор признал, что не было доказано, что секретарша занималась отмыванием денег, несмотря на то, что она координировала работу.

          Решением суда, таким образом, были оправданы Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин Гарсия, Игнасио Педро Уркихо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Вадим Романюк, Франсиско Оканья Пальма и Кирилл Юдашев.

           

          Темы: Русская Испания

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