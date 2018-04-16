Испанский суд может оправдать депутата Госдумы

Адвокаты депутата российской Госдумы Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, которые проходят в Испании по делу о «Тамбовской» ОПГ, уверены, что с их клиентов снимут все обвинения.

Резник и Гиндин обвиняются в отмывании денег и участии в незаконной преступной организации.

Испанская прокуратура 9 апреля представила заключение, в котором констатировалось, что «Тамбовская» представляла собой преступную организацию, участники которой несут ответственность за убийства, торговлю оружием, рэкет, мошенничество, торговлю связями и наркоторговлю. Сообщается, к тому же, что Испания использовалась организацией в качестве промежуточного звена для отмывания денег, полученных в результате осуществления нелегальной деятельности.

Прокуратура требует от 1 до 5 лет тюремного заключения для 18 подсудимых. Испанские правоохранители установили личности 27 предполагаемых участников группировки, однако 9 из них, включая лидеров, покинули страну.

Резнику и Гиндин, по информации испанской прокуратуры, было известно о криминальной деятельности лидера ОПГ Геннадия Петрова и они помогали ему «распределять» доходы. Для Резника обвинение требует пяти лет тюрьмы, для Гиндин – четырёх лет.

Адвокаты, в свою очередь, требуют оправдать обоих, ссылаясь на то, что следствие не смогло представить убедительных доказательств их причастности к преступлениям, а некоторые доказательства, по их словам, основаны на домыслах и ошибочных выводах.