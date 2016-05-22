Испанский суд аннулировал ордер на арест депутата Резника

Испанский суд аннулировал международный ордер на арест депутата Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, выданный в рамках следствия по делу о так называемой “русской мафии”. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на источники в системе правосудия.

Требования о задержании и экстрадиции 12 человек, связанных с вышеупомянутым делом, были выдвинуты 22 января текущего года. Адвокаты Резника обжаловали это решение, аргументировав апелляцию тем, что их клиенты, постоянно проживающие в России, не явились в испанский суд по причине проблем со здоровьем. В этот четверг один из судов Национальной коллегии удовлеторил ходатайство защитников депутата, сочтя выдачу ордера необоснованной: Резник и его жена не скрываются и работают на территории России.

В своем решении судья упомянул связи супругов и других граждан РФ с Геннадием Петровым, подозреваемым в отмывании десятков миллионов евро на территории Испании. Эти средства были предположительно получены от преступной деятельности ОПГ "Тамбовская", занимающейся продажами наркотиков и оружия, а также кражами и похищениями.

Петров обосновался в Испании в конце 90-х годов. По мнению суда, он имеет тесные связи с "экономическими, политическими, судебными и полицейскими силами в России, а также с представителями международной организованной преступности, позволяющие сторонам реализовывать общие проекты".

Судья счел, что Резник входил в состав криминальной группировки, которая из Испании контролировала деятельность орудующих на территории РФ ячеек, и поддерживал как личные, так и профессиональные отношения с Петровым.

В отношении 6 из 15 разыскиваемых лиц уже возбуждены уголовные дела. В их число вошли и Резник, Петров и их жены.

В 2008 году в рамках масштабной полицейской операции группировка была расформирована. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у преступников несколько автомобилей представительского класса, а также полотно, подписанное Сальвадором Дали.