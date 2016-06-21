Испанский блогер призвал ФИФА лишить Россию Чемпионата мира по футболу

Журналист и блогер испанского издания 20 Minutos Рауль Риоха написал обращение в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино с предложением лишить Россию права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В своем письме он упомянул трагедию на бельгийском стадионе «Эйзель», когда во время матча с участием «Ливерпуля» и «Ювентуса» из-за действий британских ультрас погибли 39 человек. В результате английские клубы были отстранены от международных соревнований на пять лет. Подобный шаг Риоха назвал «необходимым наказанием», которое должно было донести до руководства и болельщиков, что не все действия допустимы.

Журналист отметил, что в ходе нынешнего Чемпионата Европы постоянно возникают стычки между фанатами. Один человек находится в критическом состоянии, еще десятки получили ранения. По словам Риохи, его «не слишком удивляют» действия российских радикально настроенных болельщиков, чего нельзя сказать о действиях властей страны, оправдывающих действия ультрас. Автор заявил, что оправданий для подобного поведения не существует ни для кого, будь то русские, английские или испанские болельщики.

«Футбольное руководство постоянно говорит о своей крайне принципиальной позиции в вопросах насилия, но это неправда. Они всегда робеют и беспокоятся о последствиях жестких решений. В случае России у ФИФА есть уникальная и необходимая возможность: отобрать у страны Чемпионат мира из-за действий болельщиков и реакции властей. Это было бы ясное послание и важный шаг в борьбе с насилием. Нормативы ФИФА допускают такую возможность. Начальники, настал ваш черед быть храбрыми», - заключил Риоха.