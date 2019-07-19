Испанские врачи борются за жизнь 3-летней русской девочки

Трехлетняя девочка из России находится в критическом состоянии в госпитале Son Espases на Майорке.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, девочку перевели на Майорку с Ибицы в связи с ее тяжелым состоянием. На Ибице, по словам представителей Гражданской гвардии, девочка, вероятно, проглотила наркотические вещества. В четверг её доставили в госпиталь Ибицы.
Между тем в департаменте здравоохранения Ибицы и Форментеры отказались подтверждать, что девочка проглотила именно наркотики, сославшись на «деликатность этой темы».
В Гражданской гвардии ведется расследование.Темы: Русская Испания