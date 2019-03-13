Испанская прокуратура заинтересовалась собственностью сына экс-губернатора Самарской области

Подразделение испанской прокуратуры по борьбе с коррупцией открыло расследование, связанное с сомнительной сделкой по приобретению земли в провинции Жирона российскими гражданами, приближенными к одному из топ-менеджеров российской государственной корпорации «Ростех».

По информации El Periódico de Aragón, дело было заведено несколько месяцев назад. Как ранее стало известно, сделку заключила в 2008 году 80-летняя Анна Куперина, которая получила средства от офшорных компаний на общую сумму более 13 млн евро. Переводы на её имя поступали от компании Delco Network, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и панамской Dino Capital.

Куперина заинтересовала прокуратуру из-за связей с бывшим губернатором Самарской области, ныне первым заместителем генерального директора компании «Ростех» Владимиром Артяковым.

Женщина получила от организаций средства в виде займа, что вызвало подозрения в связи с её возрастом. Вдобавок компании, предоставившие кредиты, со временем закрылись. Предполагается, что сама Куперина на заключении сделки не присутствовала и от её имени действовало доверенное лицо.

Земельные участки находятся в комплексе S'Agaró Vell на побережье Коста-Брава. После покупки на них были построены коттеджи, а в 2014 году недвижимость перешла в собственность сына Артякова Дмитрия.

Как сообщает издание, следователи получили информацию по этому делу от американского бизнесмена Уильяма Браудера, директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. В своих показаниях он представил подробные сведения о сделке от имени Купериной и указал на то, что источником средств является противозаконная деятельность российских высокопоставленных лиц. Об этом несколько лет назад также заявил сотрудник инвестиционного фонда Сергей Магнитский, который работал с Браудером и позже был убит в тюрьме.

Информация об этой сделке также фигурирует в материалах крупного международного журналистского расследования об отмывании капиталов из России. В нём принимали участие более двух десятков СМИ, включая The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung и другие. Результаты расследования были опубликованы в ряде изданий группы OCCRP.