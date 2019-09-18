Прокуратура по делам коррупции Испании не исключила, что может попросить суд о временном заключении под стражу бизнесмена Михаила Фридмана, который 7 октября должен дать показания в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом в среду сообщило агентство Europa Press.

Испанская прокуратура может попросить суд заключить Фридмана под стражу

Прокуратура по делам коррупции Испании не исключила, что может попросить суд о временном заключении под стражу бизнесмена Михаила Фридмана, который 7 октября должен дать показания в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом в среду сообщило агентство Europa Press.

По его информации, прокуратура представила документ в суд, в котором выступила против того, чтобы предприниматель давал показания дистанционно. "Существует несколько причин, чтобы господин Фридман посетил суд", - говорится в заявлении прокуратуры. Отмечается, что одним из мотивов является возможный запрос о временном заключении под стражу.

Бизнесмен, который изначально должен был давать показания в испанском суде 12 сентября, добился переноса слушаний на 7 октября из-за смены команды юристов. 5 сентября он попросил суд позволить ему дать показания с помощью видеосвязи из Великобритании.

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Источник: ТАСС