Испанская полиция сетует на отсутствие содействия со стороны России в деле «тамбовцев»

Два сотрудника испанской полиции дали показания в Национальном суде по делу о Тамбовской ОПГ, сообщает La Vanguardia. Они заявили, что российские правоохранительные органы не оказывают достаточного содействия Испании в операциях против мафиозных групп, в том числе против «тамбовцев».

Двое сотрудников Подразделения по борьбе с организованной преступностью занимались расследованием дела в отношении членов Тамбовской группировки, , которые обвиняются в отмывании денег. Известно, что девять из них, в том числе лидеры группировки, сбежали из Испании.

Полицейские отметили, что в самом начале расследования, российские правоохранительные органы активно шли на контакт, однако позже перестали отвечать на запросы и не предоставляли необходимые материалы. По их мнению, одна из причин тому – «отсутствие доверия» между подразделениями ФСБ в Москве и Санкт-Петербурге, где действовала Тамбовская ОПГ.

Также показания в суде дал один из свидетелей, который находится под защитой программы обеспечения безопасности свидетелей. Он сообщил, что ему поступали угрозы со стороны «тамбовцев», а также заявил, что в России «известно, кто эти люди, и какой властью они обладают».