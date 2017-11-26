Испанская баронесса подарила волгоградскому музею коллекцию картин

Торжественное вручение столь ценного дара состоялось в Москве, в Третьяковской галерее. Принимала подарок директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Варвара Озерина. Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось связаться с находящейся сейчас в столице Варварой Сергеевной.

- В настоящее время музей из-за недостаточного финансирования не может приобретать произведения в свое собрание, - рассказывает директор. - Но пополнение коллекции — одна из важных функций музея, поэтому этот дар очень важен и нужен музею, как воздух.

Испанская баронесса Долорес Томас Сильвестре известна во всем мире, как коллекционер, философ, историк, реставратор, просветитель. Она собирала свою коллекцию на протяжении многих лет, и сейчас ее собрание насчитывает около 5 тысяч произведений. В поисках работ она объездила много стран и городов. А в 90-е годы XX века была в Волгограде, где приобрела ряд работ наших художников: Щербакова, Бородина, Пышты и многих других. На собственные средства деньги она организует в своей стране экспозиции, на которых демонстрируется искусство российских художников.

Сейчас она передала несколько работ двум ведущим московском музеям, но большая часть предназначалась Волгограду. В данный момент организуется доставка ценного дара баронессы в Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.