Испанка Марта Ребон написала книгу про Петербург

Марта Ребон, известная переводом классики русской литературы на испанский язык, дебютировала в качестве писательницы. Презентация её первой книги «В жидком городе» (En la ciudad líquida) прошла в Русском музее в Малаге.

На счету Ребон перевод произведений Льва Толстого, Бориса Пастернака, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Юрия Олеши, Василия Гроссмана, Людмилы Улицкой и Лидии Чуковской на испанский и каталонский языки.

«В жидком городе» - работа на грани повествования и исследования, сочетающая в себе элементы разных жанров. Ребон перенесла на бумагу в свой опыт географических и литературных путешествий.

Переводчица и писательница отмечает, что Испанию и Россию, несмотря на большие различия, объединяет «донкихотизм». Вдохновение для первой книги Ребон нашла в Санкт-Петербурге, где она не раз бывала.