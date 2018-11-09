Испания запросила у России информацию для экстрадиции бизнесмена Елисеева

Испанский суд запросил от российских властей дополнительную информацию, необходимую для принятия решения об экстрадиции российского бизнесмена Алексея Елисеева, который был задержан в Бенидорме (Аликанте) в июле этого года.

Как сообщается в решении суда, который постановил заключить Елисеева под стражу, российские власти требуют его выдачи по делу о мошенничестве. В России Елисеева и его подельников обвиняют в хищении 5 млрд рублей (почти 66 млн евро) через фиктивные компании. Эти средства предположительно принадлежали Союзу проектных организаций «Стандарт-проект», с которой компания Елисеева «Норд-Вест Капитал» заключила сделку. Завладев незаконным образом крупной суммой денег, подозреваемые бежали за границу.

Испанский суд считает, что тяжесть преступления является основанием для содержания предпринимателя под стражей . В то же время, в постановлении отмечается, что испанская юстиция ограничивается в данном случае решением вопроса об экстрадиции, и в Испании не будут давать правовую оценку действиям Елисеева.