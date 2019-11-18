Испания закрыла дело в отношении Дмитрия Фирташа

Уголовное дело в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа закрыто в Испании, так как суд не нашел никаких признаков преступления.
Фирташ был арестован в Австрии по запросу США, где его обвиняют в даче взятки. Выдачи бизнесмена добивалась и Испания, где Фирташ проходил по делу об отмывании средств ОПГ Семена Могилевича. Однако Австрия отказывалась выдавать его.
Теперь судья Игнасио Санчес заявил, что не видит никаких признаков преступления, а обвинения строятся лишь на подозрениях без доказательств.Темы: Русская Испания