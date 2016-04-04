Испания выступает за отмену виз для россиян

«Испания — одна из тех стран ЕС, которые выступают за отмену виз для российских туристов. И причин для этого много. Во-первых, российский туризм приносит Испании большую пользу. Во-вторых, мы считаем, что подобного рода виз быть не должно», - отметил Сориа.

Он добавил, что «политика в визовой сфере на протяжении последних четырех лет становилась все более гибкой». «В визовом плане мы значительно продвинулись, хотя, разумеется, Испания имеет ограничения в визовой сфере. В преддверии Года туризма 2016-2017 были введены дополнительные механизмы для облегчения получения виз тем гражданам, которые приезжают в рамках каких-либо мероприятий этого Года. В рамках Года туризма отменены визы для граждан России, которые приезжают с детьми в возрасте с 6 до 12 лет. Полностью отменены. Мы ввели более гибкую систему въездных виз тем, кто приезжает в рамках мероприятий перекрестного года, мы сократили до трех рабочих дней выдачу таких виз», - подчеркнул собеседник агентства.

Сориа напомнил, что с 2015 года существуют биометрические визы, а это требует личного присутствия в консульстве. «С другой стороны, мы увеличили количество визовых центров специально для туристов и туроператоров. Конечно, всегда можно сделать больше. Но в последние годы, до момента ввода санкций из-за крымского кризиса, то есть в 2012-2013 годах российский туризм в Испании очень сильно возрос. Затем да, сокращение было на 32%, а их расходы в Испании снизились на 34%.

Однако должен сказать, что российские туристы по-прежнему тратят в Испании намного больше туристов из других стран. Они находятся в Испании в среднем дольше остальных — от 10 до 12 дней», - заявил министр.

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