Испания выдала России обвиняемого в создании ОПГ

В Россию из Испании экстрадировали гражданина РФ Константина Коновченко, который обвиняется в создании преступного сообщества. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Уголовное дело в отношении Коновченко находится в производстве следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. По версии следствия, с 2008 по 2014 год на территории Москвы и Московской области Коновченко создал преступное сообщество (преступную организацию). Его участники осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с конвертацией денежных средств с расчетных счетов через подконтрольные фирмы. Кроме того, члены преступного сообщества похищали денежные средства из государственных бюджетных учреждений, предоставляя заведомо ложные документы в арбитражные суды о взыскании долга. Также они незаконно передавали, приобретали и хранили боеприпасы, автоматическое огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и т.д.

Поскольку Коновченко скрылся от уголовного преследования и покинул территорию Российской Федерации, в феврале 2016 года он был объявлен в розыск.

В мае 2016 года в связи с установлением его местонахождения на территории Испании, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в июле 2017 года.

В среду в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Коновченко был экстрадирован в Россию.