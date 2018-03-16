Испания выдала России беглого чиновника

Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости, «федеральной службе исполнения наказаний в НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить прием Александра Донского от испанских компетентных органов. Фактически передача указанного лица состоялась в аэропорту Пальма-де-Майорка".

По данным ГП РФ, расследованием уголовного дела в отношении Донского занимается седьмое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Ростове-на-Дону. Следователи выяснили, что возглавлявший управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону обвиняемый в декабре 2014 года-январе 2015 года получил от фирм, занимающихся озеленением, благоустройством и строительством в городе, три взятки на сумму более 1 миллиона рублей. Он получил эти деньги в обмен на содействие и последующее принятие управлением выполненных работ.

Донского объявили в розыск и заочно заключили под стражу, а позднее задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила в Испанию запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ и двух преступлений по пунктам "б,в" части 5 той же статьи. Российскому надзорному ведомству удалось добиться его выдачи, решение о которой Испания приняла 2 февраля.