Испания возмущена и обеспокоена отравлением Сергея Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии после того, как они были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Правительство Испании со своей стороны выразило своё «решительное возмущение и глубокую озабоченность» в связи с покушением на двойного агента, которое произошло 2 марта в Солсбери (Великобритания).

В официальной ноте испанский МИД выразил «солидарность с Соединённым Королевством, партнёром, союзником и дружественной страной», а также пожелал полного выздоровления пострадавшим. Отмечается, что происшествие требует досконального расследования, которое позволит прояснить все детали произошедшего и найти ответственных. Испания выразила готовность оказать содействие со своей стороны.

В министерстве добавили, что «борьба с производством, хранением и применением химического оружия представляет собой неотъемлемую цель международного сообщества». Испания подчеркнула свою приверженность Конвенции о запрещении химического оружия.