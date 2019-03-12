Испания увеличила сумму финобеспечения для получения визы - до 90 евро в день на человека

Теперь для получения визы в Испанию туристам нужно подтвердить наличие на счету не 75 евро на человека в день, а 90. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Увеличение суммы финобеспечения связано с ростом минимальной заработной платы в Испании до 900 евро. А в соответствии с установленными нормами на счету туриста должно быть не менее 10% от минимальной зарплаты на каждый день пребывания в стране.

Однако эти нормы каждая страна - член Шенгенского пространства определяет сама. Так, в Италии достаточно иметь 45 евро на счету. В Финляндии - 30. А в Латвии - и вовсе 14.