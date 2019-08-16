Испания - страна, где российские туристы больше всего тратят на музеи

Сервис "Яндекс" деньги выявил самые дорогие и самые дешевые страны для отдыха этим летом, используя данные о среднем размере чека на те или иные услуги. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Летом 2019 года средние чеки россиян за экскурсии и такси больше всего были в Греции, за билеты в музеи - в Испании, на автобусы - на Кипре. Номера во французских отелях обошлись туристам в три раза дороже, чем в российских. За заказы в ресторанах они платили больше всего во Франции, а в барах - в Таиланде", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

По данным аналитиков, платежи пользователей карт "Яндекс.Деньги" изучались в период с мая по август 2019 года. Исследовались только популярные страны у жителей России для путешествий. Если смотреть по транспортным расходам в целом, то больше всего они были у россиян во Франции, Греции и на Кипре, меньше всего - в Турции и Грузии.

"Самые большие средние чеки за такси были у российских туристов в Греции (3686 рублей), Италии (1565 рублей) и Турции (1482 рубля). Самые большие средние чеки за аренду автомобиля были у путешественников в Греции и Франции - 18 957 и 17 862 рубля соответственно. А вот на Кипре они тратили примерно в два раза меньше (в среднем по 9272 рубля), в Италии - в 3 раза (6354 рубля)", - говорится в сообщении.