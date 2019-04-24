Испания просит Россию выдать криминального авторитета Таро

В документе, копией которого располагает DW, утверждается, что Ониани является известным криминальным деятелем - "вором в законе" по кличке "Таро". Ему вменяется в вину участие в отмывании на территории Испании незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. За это деяний прокуратура требует для Ониани 8 лет и 6 месяцев тюрьмы, а также штраф в 50 млн. евро.

На 38 страницах документа прокуратуры утверждается, что Ониани вместе с сообщниками занимался противоправными действиями в Испании 10 лет - с 1995 по 2005 год. Средства, по данным испанской стороны, полученные на территории бывшего СССР и других европейских стран путем вымогательства, "крышевания" предприятий и торговли наркотиками, он вкладывал - с целью их отмывания - в свой легальный испанский ресторанный и строительный бизнес.

Первый ордер на арест Ониани был выписан испанской прокуратурой еще в 2005 году в ходе широкомасштабной полицейской операции под кодовым названием "Оса". Тогда в Испании были арестованы более 30 "криминальных авторитетов" из постсоветского пространства. Однако, как утверждается в документе прокуратуры, Ониани удалось тогда скрыться из Испании буквально за несколько часов до ареста.

Испанцы надеются на сотрудничество с Россией

В беседе с DW представитель испанской прокуратуры заявил, что "надеется на успешное сотрудничество с российской стороной в деле Ониани", хотя Россия практически никогда не выдает Испании подозреваемых. Однако, на этот раз "оптимизм внушает" тот факт, что "вор в законе" уже задержан на основании международного ордера на розыск, ранее направленного испанцами в России по линии Интерпола.

Собеседник DW напомнил также, что в 2011 году Ониани, отбывавший в то время 10-летний срок в российской тюрьме за похищение предпринимателя, был на время передан в распоряжение Национальной судебной палаты Испании для дачи показаний. Это позволило, в частности, испанцам завершить следственные мероприятия по его делу и составить обвинительное заключение.