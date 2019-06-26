Испания проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Испания и ещё 11 стран проголосовали за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Кроме Испании, за возвращение РФ в ПАСЕ единогласно проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. А ещё 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия. Об этом сообщает RT.Темы: Русская Испания Политика В мире