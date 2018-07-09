Испания позаботится о пострадавших клиентах «Натали Турс»

Испанские власти намерены сделать всё возможное, чтобы решить проблемы, которые могут возникнуть у русских туристов, которые приехали в Испанию, воспользовавшись услугами туропертора «Натали Турс».

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес встретился с главой организации Ростуризм Олегом Сафоновым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Испанский дипломат заверил, что власти страны постараются минимизировать ущерб русских туристов, находящихся в Испании. Среди потенциальных трудностей – проблемы с отелями и авиарейсами. В настоящее время, на территории Испании находится 1478 клиентов «Натали Турс».

На минувшей неделе российский туроператор, столкнувшийся с большими финансовыми проблемами, объявил об аннулировании всех туров из-за отказа зарубежных партнёров принимать их клиентов.

Пока в Испании инцидентов, связанных с деятельностью «Натали Турс», зафиксировано не было.