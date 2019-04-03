Испания - почётный гость Московского международного салона образования

В Москве в 75-м павильоне ВДНХ с 10 по 13 апреля будет проходить международный салон образования (ММСО).
Этот год станет годом Испании. 11 апреля в рамках салона Испания организует тематические круглые столы, презентации и конференции. Тема - образование в Испании. Россиянам расскажут об актуальных методиках преподавания языка, испанских вузах и способах отправиться на учёбу в Испанию. Специалисты обсудят профессиональную подготовку учителей испанского в России.
Кроме того, на этот день запланировано награждение лучших учеников испанских школ Москвы.Темы: Русская Испания