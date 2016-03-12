Испания объявила в международный розыск единоросса Резника

Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что, по версии следствия, Резник причастен к деятельности группировки Геннадия Петрова, которого в Испании считают одним из руководителей «русской мафии», занимавшейся отмыванием преступных денег на территории страны. В декабре прошлого года судья Центрального следственного суда № 5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио, Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву. В январе этого года они должны были явиться в суд, однако пришли только несколько человек. Остальных, включая Резника, объявили в розыск.

Издание также приводит выдержку из материалов дела: «Резник поддерживал тесные отношения, как личные, так и деловые, с Петровым в собственных интересах и в интересах преступной организации». Суд опирается на записи телефонных разговоров Петрова с неким Славой, который называет своего собеседника «наш каудильо». Владислав Резник опровергает домыслы о том, что он и есть тот Слава, который разговаривал с Петровым, подчеркивает «Росбалт». Кроме того, по информации издания, депутат готов был прилететь на допрос в Испанию, если ему пообещают обойтись без ареста. Однако гарантий Резнику не предоставили, поэтому он и остался в Москве.

Адвокат Александр Гофштейн, которого цитирует РБК, назвал «ожидаемым» решение следственного судьи Национальной Аудиенции Испании о заочном аресте и объявлении в международный розыск депутата Резника и его жены. По словам адвоката, это делается «с целью дискредитации России и ее граждан на международной арене». Гофштейн утверждает, что Испания не предоставила ни одного достоверного доказательства причастности Резника и его жены к предмету расследования. «Осознавая заказной характер разбирательства, Владислав Резник и его супруга приняли решение не реагировать на безосновательные и провокационные требования следственного судьи Национальной Аудиенции Испании», — заявил адвокат.