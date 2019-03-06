Испания не разрешает перевоз тела Малашенко в РФ до исключения криминальной версии

Испанский суд разрешит перевоз тела медиаменеджера Игоря Малашенко в Россию только после того, как будет исключена криминальная версия его смерти. Напомним, один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко была найден мёртвым в саду своего дома в Сотогранде.

"Судья Сан-Роке 2, который ведет расследование скончавшегося российского журналиста, известил нас, что российское посольство попросило разрешить перевоз тела в РФ, но <...> он [судья] отказал в этом", - заявили ТАСС в пресс-службе Высшего суда Андалусии. Там аргументировали данное решение тем, что все еще не завершены необходимые следственные действия, в частности, связанные с проведением токсикологического анализа и получением окончательных результатов аутопсии.

"Пока не будет получен их результат [анализа и вскрытия], который полностью отбросит любую преступную теорию [смерти Малашенко], данный перевоз [тела] не может быть одобрен", - уточнили в суде Андалусии. Там добавили, что результаты должны быть получены примерно через месяц.