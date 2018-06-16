Испания лидирует на ЧМ по поиску авиабилетов

Самую большую активность по поиску авиабилетов в Россию в период проведения Чемпионата мира по футболу проявляют испанцы, на которых приходится 17% запросов.

Поисковой портал Kiwi.com проанализировал данные по запросам из 32 стран на билеты в период с 10 по 16 июля. За Испанией следует Германия (12%) и Франция (10,4%). Также активны болельщики из Марокко и Великобритании.

На портале отмечают, что возможность купить дешёвые авиабилеты на ЧМ по-прежнему есть. Для этого Kiwi рекомендует искать рейсы с пересадками. Так, билет из Мадрида в Москву 12 июля может обойтись в 322 евро, при условии пересадки в Риге. Рейсы по этому маршруту осуществляет латвийская авиакомпания airBaltic. Обратно Kiwi предлагает лететь 17 июля лоукостером «Победа» до Милана, а после Ryanair - до Мадрида.

Самый дешёвый день для полёта из столицы Испании в Москву - 21 июня (154 евро), а обратный билет обойдётся дешевле всего 18 июля (128 евро).