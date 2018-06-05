Испания и Украина сформируют межпарламентскую группу

По его словам, конгресс депутатов (нижняя палата) генеральных кортесов (парламента) Испании поддержал идею о создании межпарламентской группы. Со стороны Испании работать над проектом будет глава конгресса депутатов Ана Пастор. Она также посетит Украину во второй половине 2018 года.

Напомним, Порошенко прибыл 4 июня во дворец Монклоа, резиденцию премьер-министра Испании Педро Санчеса. Он перекинулся несколькими фразами с Порошенко, после чего провел встречу с королем Испании Филиппом VI. Санчес стал новым премьер-министром после того, как 1 июня парламентарии выразили недоверие правительству Мариано Рахоя.

Источник: REGNUM