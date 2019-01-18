Испания и Россия проведут перекрестный год образования и науки.

"Это будет 2019 или 2020 год. Попытаемся, чтобы он начался в 2019. Мы хотим расширять связи. Несколько лет назад был двусторонний год туризма. Теперь проведем год образования, высшего образования и науки", - рассказал в интервью РИА Новости испанский министр науки, астронавт Педро Дуке.

По словам Дуке, "есть много проектов, которые следовало бы начать с Россией".

Педро Дуке, единственный испанский астронавт в истории, с июня 2018 года занимает пост министра науки, инноваций и университетов. Дуке дважды летал в космос – в 1998 года на шаттле Discovery и в 2003 году на "Союзе" к МКС.