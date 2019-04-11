Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен на четыре векселя получил от двух граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в размере 30% годовых. Однако, получив деньги, подозреваемый присвоил их, после чего выехал за пределы России», - говорится в сообщении МВД РФ.

В отношении Жука возбудили уголовное дело. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Вскоре мужчину задержали в Испании.