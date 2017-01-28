Испания экстрадировала россиянина, обвиняемого в убийстве

Россиянин Алексей Шиян, обвиняемый в убийстве, экстрадирован в Москву из Испании. Он был задержан в Аликанте.

"Компетентными органами Испании удовлетворено ходатайство российской стороны о выдаче гражданина России Алексея Шияна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, и" частью 2 статьи 105 УК РФ", - цитирует РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Между тем телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах уточняет, что 39-летний россиянин обвиняется в покушении на убийство в 2001 году, а также в убийстве четырех человек в баре Ставрополя. Кроме того, российские власти обвинили его в связях с северокавказскими террористами.

Первый раз Шияна арестовали в 2007 году в Испании, где он проживал с местной жительницей. Его экстрадировали в Россию, где в 2008 году он был оправдан присяжными. Верховный суд отменил оправдательный приговор, но к тому моменту Шиян уже скрылся. Во второй раз его задержали в 2014 году. Суд отпустил его с условием постоянных отметок в полиции. Но Шиян снова пропал, пока шел процесс о повторной экстрадиции в РФ.