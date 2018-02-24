Испания экстрадировала российского бизнесмена, обвиняемого в хищении средств у ФСБ

Испания выдала России сочинского предпринимателя Михаила Лягина, который обвиняется в хищении около 8 миллионов евро у организации, находящейся в ведении ФСБ.

Передача Лягина представителям российских властей состоялась 21 февраля в аэропорту Мадрида. Самолёт с бизнесменом на борту приземлился в Москве 22 февраля.

Запрос на выдачу Лягина был направлен испанским властям в феврале 2016 года и соответствующая договорённость была достигнута в октябре того же года. Передача должна была состояться в июле прошлого года, однако испанский суд приостановил решение об экстрадиции.

По данным следствия, в 2011-2013 году Лягин, руководивший на тот момент сочинской компанией «Инвест-Виктория», воспользовавшись служебным положением, не исполнил договорные обязательства по трём контрактам, что позволило ему похитить около 8 млн евро у «Кавказского военно-строительного отдела» ФСБ России. Он также произвёл ряд финансовых операций в целях отмывания денег на сумму около 5,6 млн евро, передает агентство EFE.