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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Испанцы построят первую ветровую электростанцию в Астраханской области

          Испанцы построят первую ветровую электростанцию в Астраханской области

          11:16 25.04.2018

          Испанская компания Elawan energy в 2019 году начнет строительство первой в Астраханской области ветровой электростанции. Ее мощность составит 100 МВт, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

          "В конце мая - начале июня пройдет тендер по отбору проектов возобновляемых источников энергии в России. На него испанская Elawan energy выставляет программу по созданию ветроэлектрической станции в Астраханской области мощностью 100 МВт. Это будет первая ветровая станция в регионе и первый проект по созданию ветро-бизнеса в России для компании", - цитирует пресс-службу ТАСС.

          Отмечается, что во вторник руководитель по развитию бизнеса испанской компании Elawan energy Игнасио Шмидт обсудил подробности создания ветровой электростанции с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. В частности, представитель инвестора отметил, что если тендер будет выигран, строительство станции начнется в 2019 году. Шмидт также добавил, что уже побывал на месте планируемой стройки и изучил характеристики ветра в области - "они оптимальные для работы ветроэнергоустановок".

          "Многие думают, что, чем сильнее ветер, тем больше энергии можно выработать, но на самом деле это не так. Гораздо важнее, чтобы ветра были постоянными, без резких порывов", - приводит слова Шмидта пресс-служба.

          Испанская Elawan energy управляет ветровыми и мини- гидропроектами мощностью 479 МВт в семи странах - США, Бразилии, Мексике, Испании, Бельгии, Польше, Турции.

          В Астраханской области уже есть опыт использования возобновляемых источников энергии. Так, в сентябре прошлого года в Володарском районе области ввели первую в регионе солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 15 МВт (инвестор "Солар Системс", "дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co - прим. ТАСС). В начале марта этого года группа компаний "Хевел" (входит в ГК "Ренова") завершила строительство СЭС в Приволжском районе области.

          Темы: Русская Испания Бизнес

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